Выплаты турбизнесу в Калининградской области разморозят с 29 июня

ЯНТАРНЫЙ /Калининградская область/, 27 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области разморозят выплаты бизнесу в сфере гостеприимства, замороженные из-за нарушений отдельными представителями норм работы в условиях пандемии. Об этом заявил в пятницу журналистам на брифинге в поселке Янтарный на берегу Балтийского моря губернатор региона Антон Алиханов.

"Мы работаем с [туристической] отраслью, помогаем им сейчас. В понедельник [29 июня] все-таки разморозим наши 100 млн рублей, которые были им обещаны на рестарт работы, потому что многие были закрыты", - сказал губернатор, добавив, что регион делает ставку на развитие туротрасли. "Мы уже прошли первый и второй этап снятия ограничений [по коронавирусу], отменены все справки по прибытии в область - то есть вы можете спокойно прилетать. Последние мелкие бюрократические ограничения в понедельник будут сняты, они не касались туристов, но и они тоже будут сняты уже в ближайшие дни", - сказал он.

Алиханов добавил, что регион готов предложить туристу широкий спектр достопримечательностей - от пляжей до маршрутов, связанных со средневековой и более ранней историей региона. Он также пригласил инвесторов, напомнив, что вся территория Калининградской области является особой экономической зоной и предлагает им широкий набор льгот, включающий сниженные налоги на имущество и прибыль.

Ранее региональные власти приняли решение о выделении субсидий из областного бюджета на почти 100 млн рублей предприятиям сферы гостеприимства для того, чтобы помочь им подготовиться к началу туристического сезона. В пятницу Алиханов написал на своей странице в Instagram, что некоторые рестораны и отели работали с грубейшими нарушениями (проводили мероприятия, запрещенные действующими нормативными актами), из-за чего было принято решение выплаты заморозить.