Маск назвал Безоса подражателем

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск высмеял главу корпорации Amazon Джеффа Безоса за сделку по приобретению компании Zoox, которая разрабатывает беспилотные автомобили.

Комментируя в пятницу публикацию о том, что Amazon покупает указанную фирму, Маск написал в Twitter: "Джефф Безос - подражатель, ха-ха". В Amazon заявили, что намерены работать в сфере создания управляемых компьютером машин. Корпорация не уточняет, сколько заплатит за покупку Zoox. Маск, в частности, возглавляет компанию Tesla, которая выпускает электрокары с системой электронного помощника водителя.

Маск и ранее не раз писал о Безосе и Amazon. В начале текущего месяца он выразил уверенность в Twitter в том, что данная корпорация обеспечила себе монополию на рынке и должна быть разделена. "Джефф Безос, это безумие", - также написал тогда Маск, говоря об основателе Amazon. Данные сообщения он опубликовал в ответ на запись другого пользователя. Последний посетовал на то, что компания Amazon отказалась выставить на продажу его книгу о новом коронавирусе через свой сетевой сервис.

В апреле 2019 года Маск также назвал в Twitter Безоса подражателем. Поводом для этого послужили публикации о том, что принадлежащая Безосу аэрокосмическая компания Blue Origin намерена вывести на орбиту спутники для обеспечения доступа в интернет. Схожий проект реализует возглавляемая Маском компания SpaceX.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании оценивается примерно в $1,34 трлн. Безос, согласно оценкам агентства Bloomberg, является самым богатым человеком в мире. Его суммарное состояние превышает $161 млрд.