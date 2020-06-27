Ryanair призвала ЕК заблокировать помощь в €3,4 млрд альянсу Air France - KLM

ТАСС, 27 июня. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair призвала комиссию ЕС заблокировать предоставление €3,4 млрд, которые власти Нидерландов предложили выделить в качестве поддержки альянсу Air France - KLM. Об этом сообщается на сайте Ryanair.

"Мы призываем Европейскую Комиссию заблокировать эту субсидию KLM, которая в дальнейшем будет способствовать падению конкуренции и снижению потребительского выбора на нидерландском и французском рынках", - приводятся в сообщении слова главы авиаперевозчика Майкла О'Лири.

В Ryanair отметили, что при всей своей приверженности консервативной бюджетно-налоговой политике в отношении стран ЕС, власти Нидерландов поспешны в принятии решений о предоставлении субсидий "разбухшей" и "неэффективной" компании Air France - KLM.

В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на письмо парламенту Нидерландов министра финансов страны Вопке Хукстры сообщило о намерении властей Нидерландов выделить €3,4 млрд на поддержку альянса Air France - KLM. По сведениям агентства, правительство предлагает выделить авиаконцерну €2,4 млрд финансирования и €1 млрд виде госкредитов. В апреле правительство Франции обещало обеспечить поддержку альянса в размере €7 млрд.