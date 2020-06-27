Опрос: более четверти россиян берут первый кредит в возрасте до 23 лет

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первый розничный кредит в возрасте от 18 до 23 лет берут 26% россиян. В основном эти средства тратятся на покупку электронных гаджетов. Такие данные показал опрос компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющийся в распоряжении ТАСС.

"Чаще всего заемщики из самой молодой категории (18-23 года) пускают кредитные средства на покупку всевозможных гаджетов и девайсов. Во-первых, это нужно для активных коммуникаций в онлайн-пространстве (соцсети, мессенджеры и пр.), во-вторых, для многих данные устройства выполняют роль своего рода социального индикатора - как известно, среди молодежи на них обращается пристальное внимание коллектива", - комментируют в компании.

Наибольшей популярностью среди таких заемщиков пользуются флагманские модели смартфонов топовых производителей (68%), ноутбуки (13%), планшеты (8%), наушники (6%), различные технические устройства, такие как квадрокоптеры, гироскутеры, электросамокаты (5%).

Наибольшую долю заемщиков (66%), взявших кредит впервые, составляют граждане в возрасте от 23 до 42 лет. Они предпочитают тратить средства на то, чтобы сделать ремонт - 46%, приобрести автомобиль - 20%, мелкую бытовую технику - 15%, организацию мероприятий (свадьба, юбилей, отпуск) - 19%.

Заемщики, впервые взявшие кредит, в возрасте 42-65 лет (8%), тратят средства на помощь детям - 38%, на развитие бизнеса - 27%, покупку квартиры или дачи - 22%, на медицинские услуги - 13%.

Опрос проводился среди более 5 000 жителей России в возрасте 18-65 лет.