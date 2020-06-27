Авиакомпания "Победа" возобновила полеты между Москвой и Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 27 июня. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" возобновил регулярные рейсы по маршруту Москва - Улан-Удэ - Москва, первый после почти трехмесячного перерыва рейс состоялся утром в субботу. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Байкал.

"Самолет авиакомпании "Победа" сегодня прибыл из Москвы в Улан-Удэ в 07:40 (02:40 мск) и вылетел в Москву в 08:40 (03:40)", - сообщили в аэропорту Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что в июле полеты в Улан-Удэ планирует возобновить "Аэрофлот". Авиакомпания летала в столицу Бурятии с 2013 года по 2015 год, но из-за проблем со старой взлетно-посадочной полосой (ВПП) прекратила полеты. В декабре 2018 года в воздушной гавани Улан-Удэ на федеральные средства построили новую ВПП.

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоили статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов, кроме того, ряд преференций появился после вхождения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа, в том числе это распространение механизма электронных виз.