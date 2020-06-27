Хайнань завершил строительство внешнеторгового склада для развития интернет-торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 27 июня. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань подтвердили завершение строительных работ по возведению внешнеторгового склада для развития интернет-торговли на острове. Как сообщает газета "Хайнань жибао", этот объект, расположившийся в особой экономической зоне Янпу, будет введен в эксплуатацию уже в июле текущего года.

"Строительные работы полностью завершены, склад уже прошел проверку и прием Управления по развитию бондовой портовой зоны Янпу, станции контроля качества, компании, контролирующей проект, и других соответствующих организаций, - цитирует издание представителя подрядчика Чэнь Лицяна. - Сейчас проводится контроль противопожарной системы, и в первых числах следующего месяца объект будет сдан заказчику".

Трехэтажный склад для трансграничной интернет-торговли занимает площадь около 12 тыс. кв. м. в бондовой портовой зоне Янпу на севере Хайнаня - районе с особым налоговым и таможенным режимом, способствующим развитию торговли и притоку инвестиций. Строительные работы начались в апреле прошлого года, и, несмотря на пандемию коронавируса, завершились в назначенное в соответствии с планом время, уточняет издание. Инвестиции в возведение логистического объекта составили 46,8 млн юаней (порядка $6,6 млн).

Ранее заместитель главы Главного таможенного управления КНР Ли Го заявлял, что развитие особой зоны Янпу - задача "номер один" среди ключевых целевых проектов, которые правительство страны планирует реализовать в соответствии с комплексной стратегией формирования Хайнаньского порта свободной торговли.