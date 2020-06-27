WSJ: Китай сообщил США, что вмешательство в его дела может помешать торговой сделке

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Китайские официальные лица дали понять американской стороне, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела КНР может поставить под угрозу выполнение ряда договоренностей в рамках первой фазы торговой сделки. Об этом утверждается в статье в газете The Wall Street Journal.

В материале говорится, что "Пекин без лишнего шума сообщил Вашингтону о том, что вмешательство в Гонконге, на Тайване, а также в другие вопросы может поставить под угрозу закупки Китаем товаров в рамках первой фазы торговой сделки". Издание констатирует, что член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео на Гавайях на прошлой неделе заявил о недопустимости американского вмешательства во внутренние дела КНР.

По словам источника издания, Ян Цзечи подтвердил, что Китай намерен выполнять свои обязательства по первой фазе торговой сделки, но подчеркнул, что стороны должны "работать вместе". Как говорится в материале, китайская сторона дала понять, что американское вмешательство во внутренние дела страны может помешать выполнению планов властей КНР по увеличению объемов закупок продукции из США.

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года действия соглашения и на $123,3 млрд в течение второго года. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.