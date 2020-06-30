Специальный налоговый режим. Как самозанятые выходят из тени

С 1 июля любой российский регион по собственному желанию может вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Ранее с 1 января 2019 года он заработал Москве, Республике Татарстан, а также Московской и Калужской областях, а с января 2020 года к ним присоеденились еще 19 субъектов.

Рассказываем, что нужно знать о "налоге для самозанятых".