Специальный налоговый режим. Как самозанятые выходят из тени

С 1 июля любой российский регион по собственному желанию может вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Ранее с 1 января 2019 года он заработал Москве, Республике Татарстан, а также Московской и Калужской областях, а с января 2020 года к ним присоеденились еще 19 субъектов.
Рассказываем, что нужно знать о "налоге для самозанятых".
Налог для самозанятых — это не какой-то дополнительный налог?
Фактически налог на профессиональный доход (так он называется официально) — это новый режим для оплаты налога на доходы.
Перейти на него можно только добровольно. А те налогоплательщики, которые решат не делать этого, должны платить налоги с учетом других применяемых ими систем налогообложения, например упрощенной системы налогообложения (УСН) для ИП или обычный НДФЛ.
Кто такие "самозанятые"?
Ответ очевиден — эти люди работают сами на себя, получают за свои услуги деньги от физических или юридических лиц. Также по закону:
- эта деятельность не должна вестись в рамках трудовых отношений (по договору) с работодателем;
- самозанятый не нанимает дополнительных работников.
Видов такой занятости может быть множество — репетиторы, нянечки, уборщицы, кондитеры, швеи, таксисты и многое другое. Нередко бизнес самозанятых вырастает из хобби и увлечений.
Кроме того, с 1 июля снижается минимальный возраст граждан, которые хотят зарегистрироваться как самозанятые, — с 18 до 16 лет. Власти рассчитывают, что это поможет развитию молодежного бизнеса.
Сколько придется платить?
Для тех самозанятых россиян, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, ставка налога составляет 4%. А для тех, кто торгует с компаниями (то есть ИП и юрлицами), — 6%.
Какие есть ограничения?
С учетом описанных выше условий новый налоговый режим распространяется на самозанятых, чей доход — не более 2,4 млн рублей в год. Тем, кто зарабатывает больше, придется оформить ИП или платить полный НДФЛ — 13% или 15%. При этом на размер месячного дохода закон никаких ограничений не устанавливает.
Также данным режимом не могут пользоваться продавцы подакцизных товаров, например алкоголя или бензина.
Недоступен он и для нотариусов, арбитражных управляющих и адвокатов, так как их работа регулируется другими законами, объяснял соавтор закона, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Для торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке, тоже придется зарегистрироваться как ИП. Полный список ограничений содержит статья 4 соответствующего закона.
Можно ли совмещать этот спецрежим с другим?
Нет, совмещать разные спецрежимы нельзя — даже по разным видам деятельности.
Чтобы воспользоваться налоговым режимом для самозанятых, ИП должен отказаться от других налоговых спецрежимов, направив уведомление в налоговый орган по месту жительства или ведения предпринимательской деятельности. Сделать это, кстати, надо в течение месяца со дня регистрации в качестве самозанятого.
Мы, кстати, рассказывали, как малому бизнесу выбрать систему налогообложения — какие есть плюсы и минусы разных систем.
Можно ли бы быть "самозанятым" и одновременно работать по трудовому договору?
Да, можно быть "самозанятым" и одновременно работать по трудовому договору. Если вы, например, сдаете внаем квартиру, то со сдачи вы заплатите 4%, а работодатель при этом заплатит за вас налоговые взносы в обычном порядке.
Как воспользоваться спецрежимом для самозанятых?
Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала специальное мобильное приложение "Мой налог". Оно позволяет зарегистрироваться без визитов в налоговую. Все, что нужно сделать, — отсканировать паспорт и сфотографироваться.
Сделать это также можно через кабинет налогоплательщика "Налог на профессиональный доход" на сайте ФНС и через уполномоченные банки.
Как работает приложение "Мой налог"?
В приложении есть кнопка "Новая продажа" — пользователь нажимает ее, дальше выбирает покупателя — физическое или юридическое лицо. В первом случае достаточно будет указать сумму и сформировать чек, который можно распечатать или отправить клиенту. Во втором еще понадобится ИНН и название юрлица.
Начисляется налог автоматически — следить за этим можно в любой момент в течение месяца. До 12-го числа следующего месяца в приложении сформируется счет, а до 25-го числа его нужно оплатить. При этом, когда налог будет начислен, в приложении появится напоминание о сроке уплаты.
Оплатить налог можно по квитанции или с банковской карты, которую для удобства можно привязать к приложению.
Можно ли принимать деньги от клиентов наличными?
Да, можно. Ограничения по способу приема денег от клиентов и покупателей нет. Они могут поступать на карту, счет в банке, через платежные системы или наличными.
Положена ли самозанятым пенсия?
Работодатели традиционно платят за сотрудников страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) и Фонд социального страхования.
Что касается самозанятых россиян, то 1,5% из 4% (или 6%) уплаченных налогов пойдут на ОМС.
А вот о пенсии тем, кто работает на себя, по большей части придется позаботиться самим. Можно самостоятельно копить деньги, а можно добровольно уплачивать страховые взносы на пенсионное страхование. Делать это тоже можно через приложение "Мой налог".
В этом случае период, за который уплачены такие взносы, посчитают за трудовой стаж, и тогда можно будет претендовать на страховую пенсию (если стаж не менее 15 лет). Так, в 2020 году, чтобы получить полный год страхового стажа, нужно заплатить около 32,5 тыс. рублей. При уплате меньшей суммы соразмерно уменьшается и стаж.
Если самозанятые отказываются платить деньги в пенсионное страхование, то рассчитывать они смогут только на социальную пенсию по старости.
Какие есть льготы?
У нового спецрежима для самозанятых есть свой налоговый вычет. Это сумма, которую государство выдает авансом для уменьшения налога, — 10 тыс. рублей. Работает он так: ставка налога уменьшается с 4% до 3% и с 6% до 4% до тех пор, пока сумма этих уменьшающих долей не достигнет 10 тыс. рублей.
При этом следить за этим не нужно — считать вычет и лимит налоговая будет сама, а время действия вычета не ограничено.
Кроме того, в 2020 году, чтобы поддержать население на фоне распространения нового коронавируса, самозанятым вернули налоги, которые они заплатили в 2019 году и выдали помощь в размере одного МРОТ, то есть 12 130 рублей. Эти деньги пошли на уменьшение размера новых налогов в текущем году.
Если не платить или платить меньше?
Закон не предусматривает возможность отслеживать незарегистрировавшихся самозанятых. Ответственность за неуплату налогов и так есть в российском законодательстве — вплоть до уголовной.
А вот если человек зарегистрировался, пользуется новым налоговым режимом и решил скрыть доходы, то его ждет штраф:
- в первый раз — 20% от суммы нарушения;
- при повторной попытке — 100% от объема скрытого дохода.
Что делать, если работодатель заставляет уволиться и оформиться как самозанятому?
В Сети действительно чуть ли не с первых дней появились "вредные советы" для работодателей, как "перевести" своих работников в статус самозанятых, то есть, по сути, уволить и оформить по гражданско-правовому договору. Но юристы напомнили, что без веских экономических обоснований налоговые органы такую предприимчивость не оценят. Кроме того, закон четко прописывает, что если самозанятый оказывает услуги своему бывшему работодателю меньше чем через два года после увольнения, то такой доход под действие льготного налогового режима не подпадает — с него придется заплатить, как и положено, НДФЛ по общей ставке.
И если работодатель активно предлагает вам уволиться, оформиться как самозанятому и вернуться к работе на него — это повод обратиться в трудовую инспекцию.