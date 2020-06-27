Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роснано Анатолий Чубайс и президент АФК "Система" Владимир Чирахов вошли в новый состав совета директоров корпорации. Такое решение принято на годовом общем собрании акционеров в субботу.

Помимо Чубайса и Чирахова, в совет директоров избран еще один новый член - бывший заместитель премьер-министра, министр экономики и министр здравоохранения Люксембурга Этьен Шнайдер.

Свои позиции в совете директоров сохранили основной бенефициар и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, глава совета директоров МТС Феликс Евтушенков, заместитель председателя совета директоров, бывший президент "Системы" Андрей Дубовсков, глава лесопромышленной "дочки" "Системы" Segezha Group Михаил Шамолин, экс-председатель совета директоров МТС Рон Зоммер.

Также в обновленном совете директоров остались бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, заместитель председателя совета директоров "Системы", профессор Высшей школы экономики Анна Белова, основатель "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили, бывший президент Армении Роберт Кочарян. Таким образом, новый совет директоров будет состоять из 12 человек вместо 11, его покинули гендиректор ПАО МАК "Вымпел" Сергей Боев и бывший министр экономики Люксембурга Жанно Креке.

Основной бенефициар АФК "Система" - председатель совета директоров Владимир Евтушенков (59,2%), на free float находится 16,5% акций и 15,9% глобальных депозитарных расписок (GDR), остальные 8,4% акций и GDR принадлежат компаниям группы АФК "Система", членам совета директоров и менеджменту корпорации.