Кабмин упразднил ряд актов в сфере туризма и метрологии в рамках "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство упразднило ряд неактуальных норм в сфере туризма и метрологии в рамках механизма "регуляторной гильотины". Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"В частности, отменены нормативные акты и отдельные положения, содержащие требования по контролю и надзору в туристической отрасли. Эти документы признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В числе аннулированных актов - постановления об утверждении правил оказания экстренной помощи туристам, о возмещении ущерба туристам из средств фонда персональной ответственности туроператора, а также об аккредитации организаций, ответственных за классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. До конца текущего года взамен отмененных норм будут приняты новые. Они позволят обеспечить защиту прав туристов без избыточной нагрузки на бизнес.

В сфере метрологии аннулированы документы, регулирующие вопросы единства измерений. Это акты, изданные ведомствами с 2009 по 2018 год, в том числе устанавливающие требования в области гидрометеорологии и ветеринарии, при проведении измерений на таможне и расфасовке товаров, говорится в сообщении.

Ревизия отдельных норм российского законодательства, которую правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса, осуществляется в рамках механизма "регуляторной гильотины", который "предусматривает отмену с 1 января 2021 года необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата.