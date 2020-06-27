Segezha Group готова провести IPO после восстановления цен на рынке

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group, принадлежащий АФК "Система", планирует провести первичное размещение акций (IPO), как только рынок восстановится от кризиса. Об этом на годовом общем собрании акционеров "Системы" заявил президент корпорации Владимир Чирахов.

"Видим большой интерес со стороны потенциальных партнеров по Segezha Group. Что касается IPO, на мой взгляд, компания абсолютно готова. Но по причине неблагоприятной конъюнктуры на рынках, когда они просели на 40%, в условиях сегодняшних низких цен мы предполагаем, что не сможем получить нужные оценки компании в ходе IPO. Поэтому ключевое событие, влияющее на проведение IPO, - это восстановление цен", - отметил он.

IPO лесопромышленного актива Segezha Group или привлечение в этот актив стратегического инвестора ожидалось в I полугодии 2020 года, сообщал ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2019 управляющий партнер "Системы" Али Узденов. Также в компании заявляли, что размещение на бирже станет возможно, как только Segezha выйдет на показатель OIBDA в размере 10 млрд рублей.