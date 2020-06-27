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В Петербурге спустили на воду первый в России электрический пассажирский катамаран

Судно вмещает до 60 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Спуск на воду первого электрического катамарана отечественного производства состоялся в субботу в речном пассажирском порту Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС с места события.

Электрическое пассажирское судно получило название Ecovolt. На его разработку и строительство компания "НПК Морсвязьавтоматика" потратила 1,5 года. Катамаран вмещает до 60 пассажиров, крейсерская скорость - до 7 узлов, с возможностью увеличения до 15 узлов. Впервые его представили в Санкт-Петербурге на выставке "Нева-2019".

Судно функционирует за счет системы электродвижения, работающей на общей шине постоянного тока, источником энергии выступают высокоэнергетические батарейные накопители. Длительность хода между зарядками составляет до 10 часов. Судно имеет сборно-разборную конструкцию и предназначено для речных туристических прогулок.

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