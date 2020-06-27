В АФК "Система" рассказали, что Amazon рассматривал вариант инвестиций в Ozon

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Основной бенефициар, глава совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил о высоком интересе к Ozon у иностранных инвесторов. В частности, инвестиции в российскую интернет-площадку рассматривали американский Amazon и японский Softbank.

"Интерес к Ozon у иностранных инвесторов очень высок. Могу сказать, что это единственная компания в России, которую рассматривал Amazon, участие рассматривал и Softbank. Это уже говорит о том, что на радаре это очень важный актив", - сказал журналистам Евтушенков.

По его словам, гендиректор Ozon Александр Шульгин даже встречался с главой Amazon Джеффом Безосом примерно полгода назад.

Кроме того, говоря об интересе к Ozon, в частности, Сбербанка, Евтушенков лишь отметил, что банк, "если захочет и будет сильно стараться, то сможет" инвестировать в маркетплейс.

"Ясно совершенно, что Ozon в нескольких шагах от прибыльности, что для интернет-компании крайне важно, что она подготовлена к IPO великолепно. Весь вопрос в том, когда это делать, чтобы достичь наиболее значительного эффекта. Она достаточно сильно развивается, и я пока не вижу тенденций к замедлению", - подтвердил он.

Дальнейшее будущее Ozon

Ранее агентство Reuters со ссылкой на четырех источников, знакомых с подготовкой к сделке, сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке 30% акций интернет-ретейлера Ozon, чтобы стать партнером холдинга АФК "Система" Владимира Евтушенкова и инвестиционного фонда Baring Vostok. По данным агентства, банк может получить крупный пакет акций только после дополнительной эмиссии акций ретейлера.

При этом АФК "Система" и Baring Vostok, которые контролируют примерно по 40% акций Ozon каждый ("Система" владеет 31,3% напрямую и 11,69% через Sistema VC), не собираются выходить из актива, отмечал Reuters. В пресс-службах Сбербанка и Ozon ТАСС сообщили, что не комментируют "рыночные слухи". В "Системе" при этом сказали, что видят повышенный интерес инвесторов к Ozon на фоне пандемиии сохраняют планы по IPO ретейлера.