Правительства Молдавии и России возобновили переговоры по кредиту

КИШИНЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Правительства России и Молдавии возобновили переговоры о представлении Москвой Кишиневу кредита в €200 млн, выделение которого заблокировали проевропейские оппозиционные партии республики через Конституционный суд. Об этом проинформировал в субботу президент Молдавии Игорь Додон, опубликовав на своей странице в Facebook текст письма заместителя министра финансов РФ Тимура Максимова главе Минфина Молдавии Сергею Пушкуцэ.

"Ссылаясь на обращение премьер-министра Иона Кику, позвольте подтвердить готовность к возобновлению двусторонних консультаций с молдавской стороной по вопросу предоставления государственного финансового кредита правительству Молдовы в размере €200 млн", - говорится в послании, которое подписано 23 июня.

Ранее Додон сообщил, что в ходе визита в Москву провел "короткий обмен мнениями с президентом РФ Владимиром Путиным о динамике двухсторонних молдавско-российских отношений", после чего продолжил более детальное обсуждение текущих вопросов двусторонних отношений с заместителем главы администрации президента России, специальным представителем президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.

Россия согласилась выделить Молдавии кредит по просьбе Додона, соглашение о его предоставлении было одобрено правительством и ратифицировано парламентом республики, а также внесено в бюджеты на 2020 год в обеих странах. Деньги предоставлялись "на цели бюджетной поддержки" на 10 лет под 2% годовых. Однако проевропейская оппозиция в Молдавии обвинила правительство в том, что переговоры велись недостаточно открыто, а также подвергла критике ряд положений кредитного соглашения.

Додон считает, что за блокированием кредита в Конституционном суде стоит желание оппозиции спровоцировать экономический и социальный кризис в стране перед предстоящими 1 ноября президентскими выборами. Из фаворитов все опросы называют действующего президента. Конкуренцию ему, по мнению социологов, составит лидер проевропейской оппозиции, бывший премьер Майя Санду, которая уже проиграла ему во втором туре президентских выборов в 2016 году.