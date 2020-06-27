В Минкомсвязи считают необоснованными опасения людей в связи с развитием 5G

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Опасения людей, связанные с развитием связи пятого поколения, не являются обоснованными, в том числе потому, что технология использует схожий диапазон частот с уже имеющимися сетями. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Я считаю, что опасения, вот эта радиофобия, совершенно не обоснована. Ну и диапазоны частот те же самые. 5G работает в основном до 6 ГГц. 4G работает в диапазоне 3 ГГц. Не сильная разница", - сказал он, уточнив, что в России в данный момент работают 15 опытных зон 5G в различных городах.

Иванов отметил, что в России одни из самых жестких в мире санитарных норм по электромагнитному излучению. "Мы даже сейчас в диалоге с Роспотребнадзором находимся, чтобы посмотреть на эти нормы, насколько это оправданно, потому что они сейчас реально сдерживают [развитие]", - добавил замглавы Минкомсвязи.

Он также исключил влияние базовых станций связи нового поколения на экологию. "Посмотрите вокруг, выгляните из окна: стоит базовая станция, рядом с ней растет, замечательно себя чувствует дерево любое. Никаких влияний: это не те мощности", - пояснил Иванов.

Сети 5G в России

В России пока нет массового покрытия сетями 5G. В настоящее время в городах сети связи пятого поколения развивают операторы в специальных пилотных зонах: МТС - на ВДНХ в Москве и в Кронштадте, "Мегафон" - в деловом центре "Москва-Сити", Tele2 - на Тверской улице в Москве, "Билайн" - в московских "Лужниках" и в Сколково. Помимо этого, пилотные зоны планируется открыть еще в нескольких городах.

Коммерческое массовое покрытие сетями 5G городов-миллионников должно начаться только к концу 2021 года, следует из федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Однако до сих операторам связи не выделили необходимые для этого частоты, включая "золотой" диапазон 3,4-3,8 ГГц, который считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды. На этом диапазоне сегодня построены коммерческие сети 5G в нескольких десятках стран. Несмотря же на перспективы для развития 5G, в России частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц используют только силовые ведомства и спецсвязь.

При этом операторы связи считают, что без "золотого" диапазона развитие сетей 5G в России и их массовое внедрение в принципе находится под вопросом.