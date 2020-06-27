Джонсон предупредил, что Великобритания готова торговать с Евросоюзом по нормам ВТО

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Великобритания готова торговать с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если переговоры Лондона и Брюсселя о будущем формате отношений закончатся провалом. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон заявил своему польскому коллеге Матеушу Моравецкому во время состоявшегося в субботу телефонного разговора.

"Он [Джонсон] сказал, что Великобритания будет вести конструктивные переговоры, но также будет готова по завершении переходного периода покинуть ЕС на условиях Австралии, если соглашение не будет достигнуто", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства. Австралийский вариант торговых отношений с Евросоюзом означает на практике применение всех тарифов согласно положениям ВТО.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода, положив конец членству в европейском сообществе, которое продлилось 47 лет. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений. Предполагается также заключение соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Соединенным Королевством. В настоящий момент переговорный процесс находится в тупике, так как обе стороны обвиняют друг друга в нежелании идти на компромисс.