"Автодор" прорабатывает вопрос размещения "вечных" бондов

МЯСНОЙ БОР /Новгородская область/, 27 июня. /ТАСС/. "Автодор" прорабатывает вопрос размещения бессрочных облигаций. Их сумму госкомпания не раскрывает, но отмечает потребность во внебюджетных 400 млрд рублей до 2024 года. Об этом журналистам сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Да, мы занимаемся этим вопросом (размещения "вечных" бондов - прим. ТАСС), прорабатываем. У нас, по большому счету, до 2030 года на 1 трлн рублей программа [строительства дорог] сверстана... Давайте мы доработаем это конца. На сегодняшний день мы совершенно четко понимаем, что у нас под 400 млрд рублей внебюджетных средств потребность есть до 2024 года", - ответил он на вопрос о размещении бессрочных облигаций и их сумме.

Ранее с "вечными" бондами на рынок вышли "Российские железные дороги". В середине мая правительство РФ приняло решение разместить бессрочные облигации РЖД на 370 млрд рублей, первые 30 млрд из них были размещены в конце июня. По словам главы госкомпании Олега Белозерова, механизм "вечных" бондов поддержит финансирование инвестпрограммы РЖД.