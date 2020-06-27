Строительство дороги северного обхода Твери обойдется более чем в 60 млрд рублей

МЯСНОЙ БОР /Новгородская область/, 27 июня. /ТАСС/. Стоимость строительства дороги северного обхода Твери в составе М-11 составит более чем 60 млрд рублей. Контракт на проектирование трассы уже заключен, строительные работы могут начаться в 2021 году, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Мы контракт [на проектирование] заключили, две недели назад провели совещание с губернатором Тверской области Игорем Руденей, вехи поставили. Наша задача - до конца этого года запроектировать, выйти за экспертизой в следующем году, запросить деньги в государстве, потому что их там нет, и начинать строить в следующем году. На строительство нужно чуть больше 60 млрд рублей", - отметил он.

Сейчас трасса М-11 пересекается на этом участке с М-10: существующий обход Твери в перспективе может не справиться с потоком автомобилей, а северный обход обеспечит высокоскоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга, говорил глава госкомпании Вячеслав Петушенко еще летом 2019 года.

Он также отмечал, что в горизонте до 2024 года средств на строительство северного обхода Твери пока нет, но "этот объект находится в шорт-листе".