В Севастополе сформировали первый грузовой эшелон, который пройдет по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Первый железнодорожный грузовой состав сформирован в Севастополе, это 11 вагонов с известняком, которые впервые пойдут своим заказчикам в регионах РФ после запуска грузового ж/д сообщения по Крымскому мосту, сообщается на сайте Балаклавского рудоуправления, которое специализируется на добыче известняка.

Грузовое сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня, навстречу друг другу пройдут два состава, один с продукцией крымских предприятий, второй - с горючим, удобрениями и рельсами со стороны Краснодарского края.

"27 июня 2020 года железнодорожный цех АО "Балаклавское РУ" загрузил первые вагоны с продукцией предприятия, которые пойдут по Крымскому мосту металлургическим предприятиям материковой части Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Флюсовые известняки Балаклавского рудоуправления известны металлургам России, они обладают необходимой прочностью и не содержат вредных примесей. Во времена СССР Балаклавское рудоуправление отгружало ежегодно более 10 млн тонн готовой продукции металлургическим предприятиям страны.

Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров. С началом грузового движения по мосту Крымская железная дорога планирует нарастить объемы грузоперевозок до 3 млн тонн уже в текущем году.