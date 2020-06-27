В "Автодоре" сообщили, что трассу Москва - Казань могут построить раньше срока

МЯСНОЙ БОР /Новгородская область/, 27 июня. /ТАСС/. Ускорение строительства платной трассы Москва - Казань - "сверхзадача", но выполнить ее реально, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко

"Задача стоит ускорения с 2027 года до 2024 года. Это просто суперзадача. То есть мы должны через месяц начинать проектирование и к концу (текущего) года начинать заниматься подготовкой территории. Это сверхзадача. По большому счету, в истории РФ и Советского Союза, за исключением Великой Отечественной войны, таких прецедентов нет. Но, по большому счету, если задачу такую поставить, это реально", - сказал он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что планирует ускорить строительство трассы Москва - Казань и запустить движение уже в 2024 году. Согласно проекту, строительство трассы Москва - Казань будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков. Это маршрут из Москвы до Владимира с обходом Владимира, а также южный обход Казани. Завершить эти работы ранее рассчитывали к 2024 году, а остальные участки трассы - в 2027 году. Общий объем финансирования строительства новой дороги с обходом Тольятти составит до 730 млрд рублей.

Проект трассы Москва - Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай".