Авиакомпания S7 восстановила работу системы регистрации пассажиров после сбоя

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты российской авиакомпании S7 Airlines восстановили работу системы регистрации пассажиров на рейсы, в которой в субботу произошел непродолжительный сбой. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Работа системы регистрации на рейсы S7 Airlines полностью восстановлена", - сказал он.

Как ранее сообщили ТАСС в компании, из-за сбоя в работе системы регистрации компания S7 ожидала задержки рейсов. Отмечалось, что эксперты работают над восстановлением системы и переводом процесса регистрации в локальную систему аэропорта.