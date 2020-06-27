{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиакомпания S7 восстановила работу системы регистрации пассажиров после сбоя

Ранее из-за сбоя в работе системы регистрации компания ожидала задержки рейсов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты российской авиакомпании S7 Airlines восстановили работу системы регистрации пассажиров на рейсы, в которой в субботу произошел непродолжительный сбой. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Работа системы регистрации на рейсы S7 Airlines полностью восстановлена", - сказал он.

Как ранее сообщили ТАСС в компании, из-за сбоя в работе системы регистрации компания S7 ожидала задержки рейсов. Отмечалось, что эксперты работают над восстановлением системы и переводом процесса регистрации в локальную систему аэропорта.

Теги
Россия
На Украине потребовали ввести пошлины на нефтепродукты из России
С такой инициативой выступили компании "Укрнафта", "Укргаздобыча" и "Укртатнафта"
Читать полностью