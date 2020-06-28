Прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по май упала на 19,3%

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по май включительно снизилась в годовом исчислении на 19,3%, до 1,84 трлн юаней (около $261 млрд по текущему курсу). Об этом сообщило в воскресенье Государственное статистическое управление КНР.

К крупным индустриальным компаниям в Китае относятся коммерческие организации, положительная разница в доходах и расходах которых за год превышает 20 млн юаней ($2,83 млн).

В то же время, как уточняется в распространенном докладе, падение за соответствующий период оказалось на 8,1 процентного пункта меньше, чем с января по апрель. Более того, в мае КНР зафиксировала рост показателя (на 6%).

"По мере восстановления производства деятельность крупных промышленных компаний Китая постепенно нормализуется, повышается эффективность их работы, - говорится в докладе, опубликованном на сайте ведомства. - Тем не менее, несмотря на положительную динамику в мае, впервые наметившуюся с начала года, пандемия нового коронавируса по-прежнему негативно отражается на рыночном спросе, приводя к его ослаблению. В связи с этим делать выводы о наметившейся устойчивой тенденции роста прибыли пока преждевременно".

Ситуация в отдельных отраслях

Как следует из документа, прибыль компаний добывающей отрасли КНР за пять месяцев упала на 43,6%, до 129,16 млрд юаней ($18,3 млрд). У предприятий обрабатывающей промышленности спад оказался менее значительным (-16,6%, до 1,54 трлн юаней или $219 млрд). Показатель производителей, занимающихся выработкой и поставками электричества, тепла, газа и воды, сократился на 16,7%, до 168,14 млрд юаней ($28,8 млрд).

В докладе отмечается, что наиболее заметное снижение с января по май продемонстрировали национальные компании нефтеперерабатывающей промышленности (падение на 167,4%), предприятия, занимающиеся добычей нефти и газа (-75,8%), производством химволокна (-59,1%), стали (-57,2%), цветных металлов (-43,7%), сырья и готовой продукции химической отрасли (-38,6%), мебели (-36,3%), а также автомобилей (-33,5%). В то же время управление зафиксировало рост прибыли у производителей компьютеров и оргтехники (на 34,7%), табачных изделий (28,1%), поставщиков железной руды (20,9%), а также переработанной сельхозпродукции (19%).

Согласно официальным данным, в 2017 году прибыль крупных госпредприятий Китая выросла на 8,5% - до 6,8 трлн юаней (около $1 трлн по действовавшему на то время курсу). В 2018 году динамика составила 10,3%. В 2019 году она оказалась отрицательной, опустившись до -3,3% (6,19 трлн юаней, или $893,87 млрд).