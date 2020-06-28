Власти Оренбуржья предложили направлять часть доходов от акцизов на табак в регионы

ОРЕНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области направило в Минэкономразвития РФ предложения по компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов, которые могут возникнуть при применении механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Предложения касаются акцизов на алкоголь и табачную продукцию, а также налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

"В адрес департамента регионального развития Министерства экономического развития Российской Федерации правительством Оренбургской области направлены предложения о рассмотрении возможности компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов за счет увеличения нормативов зачисления доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% в бюджеты субъектов Российской Федерации исходя из фактического потребления; распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации части доходов от акцизов на табачную продукцию исходя из фактического потребления; установления нормативов отчислений налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья в бюджеты субъектов Российской Федерации в размере 5%", - сказано в ответе на запрос ТАСС.

Региональный закон "Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Оренбургской области" вступил в действие с 1 января 2020 года. По данным пресс-службы, он был принят с целью расширения прав инвесторов, реализующих инвестиционные проекты по созданию объектов основных средств в регионе.

"Оценить объем выпадающих доходов областного бюджета, а также размер компенсации суммы выпадающих доходов в текущем году будет возможно по итогам года на основании данных налоговой отчетности за 2020 год", - уточнили в пресс-службе, отвечая на вопрос о размере выпадающих доходов регионального бюджета от предоставления инвесторам налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил определить механизм ежегодной компенсации из федерального бюджета регионам, предоставившим налогоплательщикам инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% суммы недополученных доходов в связи с предоставлением такого вычета.