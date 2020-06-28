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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Reuters: летные испытания Boeing 737 MAX в рамках сертификации начнутся 29 июня

По данным агентства, испытания будут проходить преимущественно в небе над штатом Вашингтон и продлятся как минимум три дня

ТАСС, 28 июня. Сертификационные летные испытания Boeing 737 MAX, которые не эксплуатируются после того, как два самолета этой модели потерпели крушение, начнутся в понедельник. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В ходе полетов воздушные суда продемонстрируют ряд маневров. Кроме того, будет протестирована измененная защитная система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - система улучшения характеристик маневренности), сбои в работе которой привели к обеим вышеупомянутым катастрофам.

Испытания будут проходить преимущественно в небе над штатом Вашингтон и продлятся как минимум три дня.

В декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух авиакатастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами крушения самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

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СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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