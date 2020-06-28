Во Франции заявили о заинтересованности в активизации торговых отношений с Россией

ПАРИЖ, 28 июня. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. Экономическое партнерство Франции и России остается чрезвычайно важным элементом двусторонних отношений, Парижу и Москве следует более интенсивно развивать торговлю. Уверенность в этом выразила в интервью ТАСС председатель группы дружбы Франции и России в Национальном собрании (нижней палате французского парламента), депутат от правящей партии "Республика на марше" Каролин Жанвье.

"Поэтому вопросы, связанные с двусторонним экономическим взаимодействием, чрезвычайно важны. Есть множество форматов, которые позволяют вести диалог и углублять это сотрудничество, - отметила она. - В частности, Российско-французский совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, который является платформой для обсуждения партнерства в космической, авиационной, сельскохозяйственной, энергетической, атомной отраслях, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий".

"Мы должны продолжать наши обмены, с тем чтобы активизировать наши торговые отношения и обозначить потребности в инвестициях", - подчеркнула собеседница агентства.

Она также напомнила, что участие президента республики Эмманюэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году "стало сильным сигналом для двусторонних экономических отношений". "Мне выпала честь быть в делегации, и я видела множество точек соприкосновения, над которыми Франция и Россия могут работать вместе, - добавила Жанвье. - Делегация Франции была очень значительной, приехали представители 60 компаний".