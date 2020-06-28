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Пандемия коронавируса нового типа
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Мишустин включил ж/д и водные перевозки в список отраслей, пострадавших от коронавируса

Это решение было принято в связи с заметным сокращением спроса на перевозки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил список отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, включив в него железнодорожные перевозки, а также перевозки морским и внутренним водным транспортом. Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье на сайте правительства.

"Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с заметным сокращением спроса на перевозки из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Предприятия из пострадавших отраслей могут воспользоваться отсрочкой по уплате всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности. Также предоставляются беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок. Отдельные меры поддержки также предусмотрены для представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее 22 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании о принятом решении включить в перечень пострадавших отраслей пассажирские перевозки на железнодорожном и водном транспорт. Он подчеркнул, что важно не допустить сбоя в работе пассажирских перевозок, а также указал на необходимость гарантированного исполнения перевозчиками своих обязательств перед пассажирами.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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