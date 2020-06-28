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Путин считает, что инфляция в дальнейшем составит 4%

Президент также отметил, что экономические достижения за последние годы помогут России достойно выйти из пандемии
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что инфляция в ближайшем будущем достигнет показателя в 4%. Такое мнение он выразил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Сейчас у нас по году было 3 [процента]. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4 [процента], и, скорее всего, где-то около 4 [процентов] и будет", - сказал он.

Президент также отметил, что прогресс России в экономике за последние 20 лет поспособствует выходу с минимальными потерями из обострившейся в связи с пандемией коронавируса ситуацией.  "То, что сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями", - сказал он.

Путин отметил, что резервы в экономике выросли в 50 раз за последние годы. "Да, нам очень много нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит", - подчеркнул президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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