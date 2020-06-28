Кабмин позволил проводить госзакупки в сфере строительства в формате открытого конкурса

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает возможность проведения госзакупок в сфере строительства не только на аукционе, но и на конкурсе. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"Закупки в этой [строительной] сфере исключаются из обязательного "аукционного перечня", что позволит проводить их как в формате аукциона, так и через открытый конкурс", - говорится в пояснительной записке к документу. Отмечается, что такая мера поможет сформировать у госзаказчика более точное представление о компетенциях исполнителя.

Кроме того, согласно документу, расширен с трех до пяти лет период, за который учитывается релевантный опыт подрядчика, а также исключена возможность подтвердить квалификацию контрактами по сносу и капремонту и повышены требования к объему опыта. Подписанное постановление также вводит дифференцированный стоимостной порог, при котором к квалификации претендента предъявляют дополнительные требования. Для федеральных проектов он составляет 10 млн рублей, для региональных и муниципальных - 5 млн.