Путин: противники прямых выплат апеллировали к экономике, но это неправильный подход

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Противники прямых выплат гражданам в период пандемии апеллировали к экономической целесообразности, но это неправильных подход, так как нельзя было поддерживать только бизнес. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он напомнил, что власти предусмотрели прямую помощь гражданам, в том числе выплаты на детей, а также оказывают поддержку в основном тем предприятиям, которые сохраняют рабочие места и уровень зарплат. Путин при это утвердительно ответил на вопрос, были ли противники прямых выплат гражданам.

"Были, конечно. Некоторые коллеги, исходя из так называемой экономической целесообразности, полагали, что этого делать не следует, что достаточно поддержки пострадавших отраслей экономики, предприятий. Но я посчитал, что это все-таки неправильный подход, потому что в современных условиях мало поддержать бизнес, надо поддержать людей напрямую", - сказал президент. Он отметил, что никто не может "на 100% гарантировать", как именно будут вести себя предприниматели, "разные есть руководители предприятий и собственники, поэтому людей надо поддержать, а параллельно - бизнес".

Путин отметил, что нынешний кризис - "один из наиболее масштабных и действительно довольно тяжелых". По его словам, эпидемия затронула большое число людей и это создало огромную нагрузку на здравоохранение, кроме того, остановились целые отрасли экономики. "Конечно, чувство тревоги не могло не возникнуть, но все-таки при всем при этом я реально оценивал наши возможности и исходил из того, что они таковы на сегодняшний день, что у нас есть все шансы, если мы будем грамотно и своевременно действовать, пройти с наименьшими потерями этот сложный период в нашем развитии", - заключил Путин.