Авиакомпания S7 с 13 июля открывает первый рейс из Грозного в Новосибирск

ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 запускает еженедельные рейсы из Грозного в Новосибирск. Первый рейс состоится 13 июля, сообщил ТАСС директор аэропорта Грозного Альви Шахгириев.

"Компания S7 с 13 июля открывает первый рейс из Грозного в Новосибирск, по одному разу в неделю будет летать. В планах работать с этой авиакомпанией также и по Москве. У нас будет построен мощнейший аэропорт, который будет принимать все типы самолетов и обсуживать до 1,5 млн человек в год, к этому необходимо подготовиться - нарастить пассажиропоток, открыть дополнительные рейсы, расширить географию", - сказал Шахгириев.

По его словам, также аэропорт ведет переговоры об открытии рейса в Европу. "Там очень много наших [уроженцев], около 300 тыс. человек. Такое направление будет востребованным", - добавил директор аэропорта.

Авиакомпания Nordwind Airlines с июля также запускает первый рейс из Грозного в Санкт-Петербург, полеты будут осуществляться на Boeing 737.

В 2019 году пассажиропоток грозненского аэропорта составил около 500 тыс. человек. Реализация проекта "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)" осуществляется в рамках государственной программы РФ и включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны на период до 2024 года. Общая стоимость проекта составит около 15,5 млрд рублей. Предполагается, что его реализация позволит активно развивать новые авиалинии в республике и обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.