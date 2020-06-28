WSJ: США вытесняют с рынка Европы китайского производителя аппаратуры для досмотра

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить власти стран Европы отказаться от услуг китайской корпорации Nuctech, являющейся одним из ведущих в мире производителей оборудования, предназначенного для досмотра грузов и багажа в портах и аэропортах. Об этом сообщила в воскресенье американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их данным, данный проект курируют Совет национальной безопасности США при Белом доме (СНБ) и ряд федеральных агентств. Они убеждают страны Европы в том, что наращивание присутствия Nuctech на континенте представляет собой угрозу безопасности и бизнесу государств Запада. Газета сравнивает это с кампанией, развернутой Вашингтоном в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.

Согласно публикации, США в том числе через своих дипломатов пытаются добиться бойкота продукции Nuctech от Хорватии до Литвы и заключения контрактов с американскими конкурентами китайской корпорации. Американские дипломаты предпринимают попытки сорвать участие Nuctech в тендерах в Греции, Венгрии, Италии и Португалии, а также не допустить предоставление китайцам права поставлять Министерству обороны Германии оборудование, которое может быть использовано в операциях с участием войск стран НАТО, включая Соединенные Штаты. Продукция Nuctech эксплуатируется в таких важных пунктах границ ЕС, как в районе Калининграда, на участках границ с Украиной и Белоруссией, отмечается в публикации.

Газета изложила попавшую в ее распоряжение докладную записку Госдепартамента США от 8 мая. В документе доля Nuctech в оборудовании для досмотра морских грузов Европы оценивается в 90%, а в оборудовании для досмотра багажа пассажиров и грузов в аэропортах - в 50%. Китайская корпорация оспаривает эти выкладки и приводит свои - около 70% и 10% соответственно.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.