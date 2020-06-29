Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте компании.

Chesapeake Energy информировала, что направила соответствующие документы в "суд по делам банкротств Южного округа штат Техас". Задолженность компании "близка к $7 млрд". Она договорилась с частью акционеров и кредиторов о выделении ей ссуды на $925 млн. Предприятию также обещали выделить еще $600 млн под эмиссию долговых обязательств.

Убытки Chesapeake Energy в первом квартале составили $8,3 млрд, объем ликвидности на конец марта составлял лишь $82 млн.

По данным газеты The New York Times, более 12 американских нефтегазовых компаний были вынуждены обратиться к главе 11 закона о банкротстве США из-за спада мировых цен на нефть, отчасти обусловленного спорами участников ОПЕК+. 20 апреля стоимость техасской нефти WTI впервые опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая-июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 г. под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 г. до конца апреля 2022 г. - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 г.