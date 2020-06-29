Росрыболовство поддерживает субсидирование перевозок рыбы из ДФО по Севморпути

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Росрыболовство считает целесообразным рассмотреть возможность субсидировать перевозки по Северному морскому пути (СМП), чтобы организовать постоянную судоходную линию для доставки рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути. При этом опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что поддержать такие перевозки помогли бы субсидии на ледокольную проводку, на которую приходится значительная часть расходов при транспортировке по СМП.

"Следует отметить, что для организации постоянной судоходной линии по СМП для доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России Росрыболовство считает целесообразным рассмотреть возможность субсидирования перевозок по СМП", - сообщили в пресс-службе.

В Росрыболовстве уточнили, что вопрос субсидирования перевозок находится на стадии обсуждения. При этом в ведомстве привели информацию Росатома о том, что тарифы на ледокольное сопровождение будут снижены вдвое.

"По информации от ГК "Росатом", тарифы на ледокольное сопровождение рефрижераторных судов будут снижены в два раза. Кроме того, вводятся тарифы на информационное обслуживание судов, осуществляющих плавание в "чистой воде", стоимость которых не превышает 400 тыс. рублей на судно", - отметили в пресс-службе Росрыболовства.

Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.