"Известия": банки запустят новые продукты с оформлением через сайт госуслуг

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские банки планируют расширить список продуктов, которые можно будет оформить с использованием данных, внесенных на сайт госуслуг. Нововведение коснется сервисов по автоматическому обновлению данных паспорта, увеличению кредитного лимита, а также открытию дебетовых карт и вкладов, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на крупнейшие российские кредитные организации.

По информации издания, на данный момент с помощью портала госуслуг можно подать заявку только на кредитные продукты в 10 банках и одной страховой компании. В то же время на стадии подключения к новому проекту находятся еще четыре финансовые организации и два страховщика, а в ближайшей перспективе появится сервис, который позволит увеличить лимит по кредитным картам. "Известия" сообщают, что для этого клиенту необходимо будет оставить заявку, дав согласие на использование сведений, содержащихся на сайте госуслуг.

Кроме того, планируется интеграция функционала с мобильным приложением и предоставление клиентам возможности заказывать банковские продукты со смартфона, авторизовавшись на сайте госуслуг, уточнили "Известиям" в кредитных организациях. Появление новых продуктов, заявки на которые можно будет подать через портал госуслуг, позволит клиентам сократить время заполнения формы, исключит ошибки и необходимость собирать справки из ПФР и ФНС, а банку - упростить проверку документов

Представители ВТБ, "ДОМ.РФ", Почта банка и Газпромбанка сообщили изданию, что в перспективе любые банковские продукты можно будет предоставить с помощью авторизации клиентов через сайт госуслуг. В Сбербанке с помощью сведений из госуслуг уже можно подать заявку на ипотеку, рассказали газете в кредитной организации. В ВТБ сообщили, что клиенты могут предоставить данные через портал для оформления займа, получения кредитной карты и рефинансирования имеющейся ссуды. Издание сообщает, что подать заявку на потребительские кредиты уже можно в Совкомбанке, СКБ-банке, "Альфа-банке", ПСБ, МТС-банке, Почта банке, "Ак Барсе", РКНБ, заявили газете в этих кредитных организациях. "Зенит" и УБРиР сообщили "Известиям", что в ближайшем будущем хотят принять участие в проекте.

20 мая Банк России и Минкомсвязь запустили пилотный проект "Цифровой профиль". Участниками эксперимента стали клиенты финансовых организаций, которые дали согласие на предоставление банку или страховой компании сведений, внесенных на сайт госуслуг. В соответствии с соответствующим постановлением правительства пока таким образом можно оформлять только кредитные продукты и самые популярные страховые - каско и ОСАГО.