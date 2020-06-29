"Известия": гарантирование вложений в индивидуальные инвестсчета может стать добровольным

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Национальная финансовая ассоциация (НФА) подготовила поправки в законопроект ко второму чтению в Госдуме, в соответствии с которыми система гарантирования вложений в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) будет добровольной на первоначальном этапе. В Банке России и Госдуме согласились с предложением участников рынка, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст поправок.

На данный момент ИИС активно рассматриваются и продвигаются в качестве альтернативы вкладам, обещанная доходность по которым постоянно падает. В связи с этим частные инвесторы стали чаще рассматривать другие формы приумножения своих сбережений, одной из которых стали ИИС. Количество индивидуальных счетов превысило 2,2 млн в мае нынешнего года, следует из статистики Мосбиржи. Вместе с тем многие консервативные инвесторы, которые привыкли к надежности вложений в банки, по-прежнему рассматривают ИСС как рискованные вложения.

"Известия" отмечают, что именно это и стало одной из причин, по которой Госдума планировала рассмотреть законопроект о гарантировании инвестиций физлиц на ИИС в 2020 году, однако пандемия новой коронавирусной инфекции отодвинула процесс. При этом президент НФА Василий Заблоцкий рассказал изданию, что законопроект, принятый Госдумой в первом чтении еще в 2017 году, вызвал большую дискуссию участников рынка. "Участники, в том числе и банки, обратили внимание на то, что, по аналогии с системой страхования вкладов, главными спонсорами системы станут именно крупные игроки. При этом могут возникнуть недобросовестные брокеры и управляющие, которые воспользуются участием в системе в рекламных целях для привлечения клиентов, однако взнос их будет минимальным", - пояснил Заблоцкий.

В НФА считают, что механизм обязательного гарантирования ИИС несвоевременен, в связи с чем профучастники предложили добровольный формат хотя бы на переходный период. "Идея была проработана на площадке НФА с привлечением участников финансового рынка, затем это предложение рассмотрела рабочая группа при Госдуме", - сообщил президент ассоциации. По его словам, предложения участников рынка нашли понимание со стороны Банка России и Госдумы. "Мы направили в Госдуму свой вариант законопроекта, где в основе лежит принцип добровольности, сейчас депутаты его рассматривают. Надеюсь, что они используют наши предложения при формировании поправок ко второму чтению, которое несколько сдвинулось из-за пандемии, но надеюсь, что осенью состоится", - отметил Заблоцкий.

Президент НФА также добавил, что у системы гарантирования ИИС просто может не хватить денег на выплату компенсаций, поскольку для накопления необходимого объема денежных средств требуется как увеличение числа участников, работающих с ИИС, так и сумм на счетах граждан минимум до 500 млрд рублей. "Для этого, по нашему мнению, сейчас необходимо сконцентрироваться на развитии ИИС второго типа. И Банк России, и депутаты уже поддержали ряд наших предложений по этому поводу. Например, увеличение максимальной суммы вложений до 2,5-3 млн рублей в год, что позволит увеличить и налоговые вычеты с дохода, поскольку очевидно, что чем больше инвестиция, тем больше можно получить с нее дохода", - пояснил Заблоцкий.

В Госдуме "Известиям" сообщили, что в течение полутора лет, пока действует рабочая группа, обсуждался вариант как с обязательной системой гарантирования, так и с добровольной. В пресс-службе ЦБ изданию рассказали, что "Банк России концептуально поддерживает предложения НФА, которые обсуждались в том числе на рабочей группе в Госдуме".