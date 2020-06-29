Tesla больше не получает налоговых субсидий от федеральных властей США

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Производитель электромобилей Tesla перестал получать налоговые субсидии от правительства США. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter глава компании Илон Маск.

"Кстати, Tesla на самом деле получает "наименьшие" субсидии среди всех производителей автомобилей в США. Федеральные налоговые субсидии США распространяются на электромобили других производителей, но уже не на Tesla", - написал Маск.

Правительство США оказывает поддержку компаниям, занимающимся выпуском автомобилей на альтернативных источниках энергии. Налоговые субсидии распространяются на электрокары стоимостью от $45 тыс. и ниже. Исключения сделаны для ряда моделей стоимостью до $55 тыс. В модельном ряду Tesla под данную категорию попадает только электромобиль Model 3. Однако, как следует из слов Маска, теперь субсидии на нее не распространяются.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.