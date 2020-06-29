Власти Приморья помогут предприятиям ОПК с перестройкой на выпуск гражданской продукции

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Приморского края объявило о разработке региональной субсидии для предприятий оборонно-промышленного комплекса, планирующих наладить выпуск продукции гражданского назначения в условиях сокращения оборонного заказа во время пандемии коронавируса, сообщается в понедельник на сайте правительства.

"Получателями субсидий могут стать предприятия, которые планируют организовать выпуск гражданской продукции. В частности, один из потенциальных участников этой программы - Арсеньевская авиационная компания "Прогресс", где планируется модернизация литейного производства. Предполагаемый объем инвестиций составит более 170 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разработка порядка предоставления субсидии сейчас завершается. Среди потенциальных получателей также ООО "322 АРЗ", которое готово стать производственной базой вертолетной компании ООО "Гранат" по выпуску нового двухмоторного гражданского самолета на базе Ан-2. Суммарные затраты на реализацию пилотного проекта составляют 60 млн рублей, куда входят приобретение оснастки для производства, проектные работы, закупка материалов и оборудования.

В Приморье уже создан региональный Фонд поддержки промышленных предприятий. Он должен обеспечить льготные условия финансирования проектов предприятий, направленных на создание новой продукции, в том числе для предприятий оборонно-промышленного комплекса - продукции гражданского назначения, обновление материальной базы заводов, участие в программе повышения производительности труда.