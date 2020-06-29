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Пандемия коронавируса нового типа
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Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года

Глава Сбербанк рассказал, что в разгар карантина дни и ночи шел поиск решений выхода из сложившейся ситуации
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

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"Правительству [РФ] не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация", - считает он.

Глава Сбербанк рассказал, что в разгар карантина дни и ночи шел поиск решений выхода из сложившейся ситуации.

"Члены правительства буквально ночевали у нас [в Сбербанке], мы не вылезали из Белого дома, ища варианты выхода из этой ситуации. Кабмин работал без преувеличения по 20 часов в сутки, требовались оперативные решения. Правительству можно было лишь посочувствовать. Никто не ждал такого стресса. Самое страшное в тот момент - бездействие. Его не было. Ряд действий, может, оказался суетным и неверным, как мы понимаем задним умом, но тогда виделось, что это абсолютно правильные реакции", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что Центральный банк также "отработал очень качественно".

"Вовремя были приняты необходимые шаги, которые позволили нам немного развязать руки и поддержать клиентов. Мы в кратчайшие сроки провели гигантскую реструктуризацию, за неделю переоформили такое количество кредитов, как за весь 2019 год, - более чем на триллион рублей по юридическим лицам! Пришлось полностью изменить работу программного обеспечения, в основном вручную реструктурировать кредиты, переподписывать соглашения", - сообщил глава Сбербанка.

Опыт прошлых кризисов

Прошедшие финансовые кризисы последней дюжины лет позволили Сбербанку России встретить нынешнюю пандемию коронавируса нового типа в хорошей форме, сообщил глава банка.

"Я пришел в Сбербанк в 2007-м. Меньше чем через год грянул страшнейший финансовый кризис. Я не готовился к этому, банк тоже не был готов. Мы получили тяжелейший урок. И 2014-2015 годы нас очень сильно закалили. Та форма, в которой встретили 2020-й, позволила нам абсолютно уверенно и спокойно себя чувствовать. Мы достигли гигантского прогресса", - заявил он.

При этом Греф сообщил, что Сбербанк планирует выплатить хорошие дивиденды за 2019 год, окончательное решение по ним будет принято в сентябре.

Но из-за кризиса, вызванного пандемией и распространением коронавируса нового типа, банк не сможет достичь в 2020 году цели по прибыли в 1 трлн рублей.

"По бизнес-плану этого года цифра должна была вплотную приблизиться к триллиону рублей. Но, конечно, теперь мы этой цели не достигнем - из-за ущерба, который уже понесли, формирования резервов за истекшие три месяца. Мы постарались сразу отреагировать на опасность", - отметил он.

Греф пояснил, что Сбербанк предоставил реструктуризацию кредитов всем, кто обратился в кредитную организацию. "Часть провели на льготных условиях с участием правительственных грантов и субсидий, часть сделали за свой счет. И потеряли на этом огромные деньги. Мы недосчитаемся в этом году не одну сотню миллиардов рублей", - сказал глава банка.

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - март 2020 года упала по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 46,8%, до 120,5 млрд рублей на фоне увеличения отчислений банка в резервы.

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