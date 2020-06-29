Россия с 29 июня откажется от временных таможенных деклараций на вывоз древесины из ЕАЭС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия с 29 июня отказывается от временных таможенных деклараций на вывоз древесины и изделий с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает аппарат вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Вступило в силу постановление правительства № 721 об отмене временного таможенного декларирование древесины. Реализация постановления не позволит скрыть объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов", - подчеркивается в сообщении.

Решение касается вывоза с территории ЕАЭС товаров, классифицируемых в группе 44 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (древесина и изделия из нее).

Таким образом, временную таможенную декларацию нельзя будет подать в случае, если при вывозе из ЕАЭС в отношении отдельных товаров не могут быть представлены точные сведения об их количестве или таможенной стоимости.

Как подчеркнули в аппарате Абрамченко, практика правоприменения норм законодательства показывает, что без проведения фактического контроля таможенным органам затруднительно определить точное количество вывезенного товара, убывающего отдельными партиями в разное время. При выявлении фактов несоответствия объема задекларируемому у декларанта была возможность скорректировать объем вывоза последующими товарными партиями и избежать привлечения к ответственности. Постановление правительства ликвидирует этот правовой барьер, обеспечит прозрачную систему декларирования объемов экспортируемых лесоматериалов и уплату соответствующих таможенных пошлин в полном объеме, отмечается в сообщении.

"Постановление правительства является одним из составляющих комплекса мер по обеспечению контроля за оборотом древесины. Мы ведем последовательную работу по обелению рынка, шаг за шагом ликвидируя правовые пробелы и "лазейки", которые создают непрозрачную систему отношений внутри лесного комплекса. Реализация постановления не позволит в дальнейшем использовать временное декларирование и его последующую корректировку, чтобы скрыть объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов", - заявила Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении.

Постановление было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным 21 мая 2020 года.