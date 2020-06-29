Греф рассказал о хороших отношениях Сбербанка и "Яндекса"

"У нас нет развода, - сказал Греф в интервью ТАСС. - Речь о реструктуризации нашего совместного бизнеса. Мы ничего не делили. Надо объективно посмотреть на развитие совместных проектов. "Яндекс.Деньгам" уже семь лет. Компания выросла в капитализации во много раз и точно останется в системе Сбера. У нее большой запас кэша на балансе. Там все в порядке. "Яндекс.Маркет" в период кризиса тоже мощно добавил в развитии. В целом, там трудится неплохой менеджмент… Не сказал бы, будто мы что-то не поделили. У нас сохраняются хорошие отношения".

При этом глава Сбербанка отметил существующую конкуренцию между экосистемами Сбербанка и "Яндекса" как проблему.

"Есть проблема, да. Экосистемы сильно конкурируют между собой. Это создает сложности. Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации. Последний год мы работали над этим и нашли взаимовыгодный вариант", - добавил он.