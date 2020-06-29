Греф рассказал, как однажды стал жертвой кибермошенников за границей

"Да, однажды у меня попытались украсть деньги, - сообщил он в интервью ТАСС. - Я уже работал в Сбербанке и был в поездке в Африке или Латинской Америке, точно не помню. Расплатился карточкой, и ее дискредитировали. Вернулся в Москву и вдруг слышу, как защелкал мой телефон: пошли сообщения о транзакциях. Смотрю, а с карточки по $500 за раз снимают. Но это было давно. Мы еще не создали систем блокировки, основанных на искусственном интеллекте. У меня успели снять $2 тыс., пока дозвонился в банк и заблокировал карту", - сказал он.

Греф уточнил, что позже ему все же удалось вернуть украденные деньги. "Не сразу, длинная история получилась. Ответственность нес банк-эквайер. Разбирательства через Visa шли с полгода, но потом всю сумму возвратили...", - добавил глава Сбербанка.

По словам Грефа, сейчас подобное бы не произошло, поскольку в Сбербанке теперь есть система блокировки мошеннических операций, работающая на искусственном интеллекте.

Неуязвимые системы

По словам Грефа, Сбербанк провел огромную работу после крупной утечки данных клиентов осенью 2019 года и в перспективе рассчитывает сделать свои системы неуязвимыми.

"Сегодня мы исходим из парадигмы, что сделаем свои системы абсолютно неуязвимыми изнутри. И добьемся этого. Когда реализуем задуманное - пока не знаю, но с осени прошлого года, после ЧП, провели огромную работу. По всем уязвимостям, которые были очевидны, мы нашли решение. Количество администраторов, имевших доступ к конфиденциальной клиентской информации, исчислялось тысячами, сейчас остались сотни, будут десятки, потом полностью закроем базу. Не буду весь перечень анонсировать", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что в Сбербанке не было ни одного случая проникновения в системы извне. "Но если преступник сидит внутри, тут самая большая уязвимость. У нас тогда произошла классическая история. Отлично подготовленный, нами обученный, прошедший все курсы по кибербезопасности, прекрасно знающий, как работают банковские системы, человек воспользовался знаниями во зло. Точнее, создал уязвимость в системах и вытащил данные, несколько раз конвертировав их в файлы. Сделал все квалифицированно. Конечно, это человеческий фактор", - сказал глава Сбербанка.

В октябре 2019 года широкий резонанс получила информация об утечке данных кредитных карт клиентов Сбербанка. Банк тогда опроверг информацию об утечке данных 60 млн кредитных карт, подтвердив утечку данных только 200 карт. В качестве основной версии инцидента банк назвал умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно. Позднее кредитная организация сообщила, что ее сотрудник в конце сентября продал одной из преступных групп в теневом интернете 5 тыс. учетных записей карт клиентов.