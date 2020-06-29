Сбербанк планирует сэкономить 82 млрд рублей за счет снижения зарплат менеджерам

"Из-за резкого падения доходов был тяжелый выбор, сокращать ли персонал. Мы сделали программу сокращения расходов сначала на 40 млрд, потом поняли, что недостаточно, и довели ее до цифры примерно 82 млрд рублей, - сказал он. - Первое - пострадали зарплаты у менеджмента всего. Мы не уменьшили зарплаты у рядового персонала, и коэффициенты премирования оставили такие же, а менеджмент весь пострадал".

Также Греф отметил, что Сбербанк не производил сокращения сотрудников, вместо этого был приостановлен набор новых кадров. "Персонал мы не стали сокращать. Правда, закрыли ежегодный плановый набор. Если люди уходили, это была естественная убыль. Новых сотрудников почти не брали, лишь в случае крайней необходимости. И только с моего разрешения либо правления. Так остается по сей день. Но, повторяю, мы ни одного человека не уволили", - сказал Греф.

По его словам, через три дня после объявления в стране нерабочих дней Сбербанк открылся на 30% от обычной численности, но отделения не справлялись с потоком клиентов и за несколько дней пришлось довести численность сотрудников до 90%.

Закрытие более 200 отделений

Сбербанк из-за заражения сотрудников новой коронавирусной инфекцией за все время пандемии был вынужден временно закрыть более 200 отделений по всей стране.

"Массовых вспышек у нас не было, но за весь период более двухсот отделений приходилось временно закрывать", - сказал Греф, комментируя ситуацию с коронавирусом в банке.

По его словам, если один сотрудник отделения заражался коронавирусной инфекцией, все отделение закрывалось, а штат отправлялся на карантин.

"Проводили полную дезинфекцию в отделении. И новую команду формировали туда, чтобы на этот период времени, на две недели, пока люди находятся на карантине, заменить", - добавил он.

Временный дефицит валюты

Сбербанк России за время пандемии не зафиксировал оттока вкладов, но был временный дефицит валюты из-за высокого спроса на нее и проблем с доставкой в РФ, сообщил глава банка.

"За это время случились два всплеска, но не назвал бы их очень значимыми, обошлось без паники. В какой-то момент возник повышенный спрос на валюту, люди начали выносить доллары, а у нас появилась проблема с их доставкой. Американская валюта поступает только из США, мы возим ее оттуда. Регулярные рейсы, которыми обычно пользовались, к тому времени уже остановились, доллары надо было как-то перевезти. К тому же в значительно большем объеме, поскольку появился спрос", - отметил он.

Глава Сбербанка также сообщил, что необходимости "залезть в копилку" не было, сложности с доставкой валюты возникли, но процесс не прервался.

"Они [доллары] лежат, но эти миллиарды на "черный день", а он не наступил. Пока есть возможность пополнять резерв наличной валюты, нужно использовать эти каналы. Если бы все полностью закрылось, тогда пришлось бы открывать копилку, и у нас она была. В ЦБ тоже", - сказал Греф.

При этом банкир отметил, что сам он ничего не делал со своими вкладами в период высокой волатильности. "Я не спекулянт, а игрок вдолгую, как уже сказал. И на рынке тоже. Единственное, что сделал, - купил наши акции, в момент драматического падения нужно было показать, что верю в Сбербанк, два или три раза покупал. Вот и все мои движения, больше ничего не трогал, работал, у нас каждый день было гигантское количество обращений", - рассказал он.