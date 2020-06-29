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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар

Национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, отметил глава Сбербанка

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

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"Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару", - отметил Греф.

Он подчеркнул, что пока тенденции таковы, но "никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться".

При этом российская экономика, по оценкам банкира, проходит нынешний вызванный коронавирусом нового типа кризис лучше прогнозов. "Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации. В 2014 году приняли очень правильное действие, когда отпустили рубль и перешли к таргетированию инфляции, перестав таргетировать курс. Конечно, экономика сегодня значительно более флексибильная к таким шокам, с которым мы встретились. И она переживает коронавирус гораздо лучше, чем я, допустим, ожидал", - заявил глава Сбербанка.

По его словам, если не случится второй волны распространения коронавируса, то спад российской экономики по итогам 2020 года составит около 4,2-4,5%.

"Мы делали прогноз падения ВВП от 6% до 9% в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен, примерно минус 4,2-4,5% ВВП - опять же, если не случится повторной волны", - отметил он.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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