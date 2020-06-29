Греф не хочет возвращаться в правительство и не видит себя в крупной компании через 10 лет

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не намерен возвращаться в правительство РФ, а через 10 лет не видит себя ни в какой крупной компании. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос, каким Греф видит свой самый страшный сон, он заявил: "Честно? Я возвращаюсь в правительство…".

При этом глава Сбербанка отметил, что "категорически" не собирается через 10 лет оставаться ни в Сбербанке, ни в другой компании.

"Категорически нет. Мне интересно образование. Забросил науку, хотя когда-то получал от нее огромное удовлетворение. Знаете, кроме работы в банке, был еще один счастливый период в жизни - преподавание в университете. Может, вернусь в сферу образования. Мне интересны технологии, венчурные инвестиции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.