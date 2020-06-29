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Греф назвал высказывания Михалкова в "Бесогоне" "провокацией и манипуляцией"

Глава Сбербанка пояснил, что режиссер некорректно использовал его высказывание, сделанное в ходе модерации дискуссионной панели на ПМЭФ в 2012 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал высказывания режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон" "провокацией и манипуляцией". Об этом Греф сообщил в интервью ТАСС.

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В одном из выпусков "Бесогона" Михалков показал видео-фрагмент, где Греф, модерируя сессию на Питерском форуме, высказывается о демократии и о том, что нельзя управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации.

"Мне удивительно, что Никита Сергеевич [Михалков], великий профессионал, не посмотрел ту запись и выдернул цитату либо понимал, что это не мое выступление, а провокация модератора панельной сессии. Тогда это манипуляция, и я не понимаю ее цели", - отметил Греф.

Глава Сбербанка пояснил, что Михалков некорректно использовал его высказывание, сделанное в ходе модерации дискуссионной панели на Санкт-Петербургском экономическом форуме в 2012 году.

"Это была моя провокация панели, я действовал как модератор. И реплику, призванную оживить разговор, вырвали из контекста и преподнесли как мою точку зрения, что, конечно же, абсолютно некорректно. Закрывая панель, я выступал от своего лица и сказал, что у нас нет никакого иного пути, кроме смены управленческой модели и вовлечения граждан в процесс управления. И власть должна чутко прислушиваться к людям", - отметил Греф.

Греф также отметил, что никогда "не видел в глаза" программу онлайн-образования, о которой говорил в выпусках "Бесогона" режиссер Михалков. По этой программе в перспективе якобы должны быть отменены экзамены, учебники, дипломы, а потом и печатные книги.

Новый выпуск программы Михалкова "БесогонТВ" - "У кого в кармане государство?", который показали на телеканале "Россия 24" 1 мая 2020 года, 2 мая был снят с эфира.

Теги
РоссияМихалков, Никита СергеевичГреф, Герман Оскарович
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