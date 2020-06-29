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Греф сообщил, что Сбербанк выплатит в 2020 году хорошие дивиденды

Решение будет принято в сентябре, указал глава банка

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сбербанк планирует выплатить хорошие дивиденды за 2019 год, окончательное решение по ним будет принято в сентябре, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

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"[Дивиденды в бюджет] пойдут, как и положено. Решение об объеме правление [Сбербанка] примет в августе и предложит совету директоров. Собрание акционеров окончательно подведет итог в сентябре. Мы с уверенностью смотрим в будущее и точно заплатим хорошие дивиденды. Кризисную ситуацию проходим с приличным запасом и очень благодарны президенту страны и правительству за то, что дали нам возможность отсрочить принятие решения на осень, чтобы осмотреться. Пока мы оптимистичны", - отметил Греф.

Он напомнил, что до кризиса на выплату дивидендов было заложено 50% чистой прибыли - примерно 430 млрд руб.

В конце мая Греф сообщал, что наблюдательный совет даст рекомендации по дивидендам во второй половине августа. В марте совет рекомендовал выплатить 18,7 руб. на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию. Всего на дивиденды планировалось направить 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год, или 422,38 млрд руб.

В начале мая глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что невыплата дивидендов банками или их сокращение было бы разумным решением в этом году.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаГреф, Герман Оскарович
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