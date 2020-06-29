Авиакомпании России сократили в мае перевозки на 91,3%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании в мае сократили перевозки на 91,3% по сравнению с маем прошлого года, всего авиакомпании в мае перевезли 948,9 тысяч пассажиров, говорится в итоговых данных Росавиации за месяц. При этом в январе-мае авиакомпании перевезли 24,96 млн (снижение на 44,6% в годовом выражении) пассажиров.

Международные перевозки в мае сократились на 99,5%, до 25,9 тысяч пассажиров, внутренние - на 84,5%, до 923 тысяч пассажиров.

Что касается авиакомпаний, то S7, как и следовало из предварительных данных Росавиации, второй месяц подряд удерживает лидерство среди авиакомпаний по объему перевозок, хотя снижение пассажиропотока у авиакомпании составило 75,7% (до 281 тысячи пассажиров). Группа "Аэрофлот" сообщала, что снизила перевозки пассажиров на 94%, до 305,6 тыс. пассажиров. "Ютэйр" - на 90,3%, до 67,2 тысяч пассажиров, а "Уральские авиалинии" - на 94,9%, до 41,6 тысяч.

При этом грузовые авиаперевозки, на которые старались переориентироваться многие компании в период сокращения пассажиропотока, также снизились. Всего за май было перевезено почти 90 тысяч тонн грузов, что меньше на 6,2%, чем в мае прошлого года. Крупнейшей грузовой авиакомпанией осталась "Волга-Днепр" (она сократила перевозку грузов на 7,4%, до 44,8 тысяч тонн), а "Аэрофлот", например, сократил перевозку грузов на 41,5%, до 10,1 тыс. тонн.