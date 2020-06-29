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Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр

Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр - глава "Автодора".

Новость дополняется. 

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