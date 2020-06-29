Минкомсвязь предложила создать на портале госуслуг единое окно для жалоб россиян

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ разработала законопроект, который предполагает создание на портале госуслуг единого окна для жалоб граждан и других обращений в органы власти. Текст соответствующего проекта закона имеется в распоряжении ТАСС.

Как указывается в пояснительной записке к документу, на портале госуслуг будет создан комплекс решений, который поможет гражданину не только отправить обращение, но и отследить весь путь его рассмотрения уполномоченными органами, получая уведомления о статусе. Кроме того, для обработки типовых запросов авторы законопроекта предполагают использовать технологии искусственного интеллекта.

По оценке Минкомсвязи, ежегодно граждане отправляют не менее 10 млн писем - жалоб, заявлений, предложений по различным вопросам - в 250 тыс. органов власти всех уровней, бюджетные учреждения, иные государственные организации. "Сейчас около 65% всех обращений, поступающих в органы власти, направляются с использованием электронных каналов коммуникации - в основном через формы на официальных сайтах или по электронной почте. Это часто неудобно - каждый раз это разные сайты, разные адреса, разные способы заполнения информации. Все это работает крайне неэффективно", - сообщил ТАСС первый замминистра цифрового развития Олег Пак.

Кроме того, по его словам, гражданин отправляет обращение и при этом не знает, получено оно или нет. "Чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают. Необходимую информацию можно получить в редких случаях. На отправку обращений, их рассмотрение и обратную связь тратятся требуется много усилий, а также огромные ресурсы со стороны органов власти", - пояснил он, отметив, что одни только почтовые расходы составляют порядка 22 млрд рублей в год.

Пак отметил, что в работе с обращениями есть ряд сложностей, в том числе граждане порой не знают, к кому обращаться с тем или иным вопросом, а если и знают, то им приходится искать каналы для адресации своего обращения. Также затрудняют процесс длительные сроки пересылки и отсутствие гарантированной доставки обращений и ответов на них, отсутствие информации о получении обращений и ходе их рассмотрения, неэффективная система взаимодействия и трудоемкость операций внутри органов власти при рассмотрении обращений, неэффективная система обратной связи и процедур рассмотрения повторных обращений, отсутствие единой аналитики, накопленной базы знаний, низкий уровень автоматизации процессов рассмотрения обращений.

Таким образом, считают в министерстве, принятие закона сможет решить все эти проблемы и создать современную, прозрачную и действенную систему для организации взаимодействия граждан и государства.