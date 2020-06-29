СП: исполнение нацпроекта "Экология" в I квартале составило 6%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Расходование средств национального проекта "Экология" в начале 2020 года было низким и составило в I квартале 5,9%. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказал аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

"Приходится констатировать низкое кассовое исполнение на начало этого года. По состоянию на 1 апреля оно составило 5,9% (всего предусмотрено 95,4 млрд рублей)", - сказал Мень.

По его словам, нужно учитывать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и, как следствие, определенный риск неосвоения расходов. Однако и до начала пандемии Счетная палата отмечала наличие проблем по нацпроекту.

"Также видим, что повышаются риски снижения деловой и инвестиционной активности, а в мероприятиях нацпроекта запланировано серьезно задействовать средства частных инвесторов. Это вдвойне осложняет ситуацию. Очевидно, будет перенос сроков строительства объектов, которые требуют проведения экологической экспертизы и Главгосэкспертизы", - добавил аудитор.

Кроме того, вероятно, будет перенесено начало реформ по экологической модернизации промышленности с переходом на наилучшие доступные технологии (НДТ) из-за продления действия старой разрешительной документации, а следовательно, произойдет снижение объемов дохода региональных бюджетов от платы за негативное воздействие на окружающую среду, считает собеседник агентства.

Национальный проект "Экология" необходимо дополнить программами по сокращению бытовых отходов и решениями по ограничению использования пластика, рассказал Мень.

"Самое главное, не делается следующее: нам нужно учиться не только утилизировать мусор, но и меньше его производить. Нужны программы по сокращению количества отходов, в том числе стимулирование использования экологически чистых и многооборотных товаров, тары и упаковки. <…> Именно пластик создает основную проблему при утилизации. Сокращение бытовых отходов не требует огромных бюджетных инвестиций, нужны решения по ограничению использования пластика", - сказал Мень.

Кроме того, необходимо принятие новых решений по расширенной ответственности производителя (РОП), чтобы экосбор составлял не 3 млрд рублей, а совершенно другие средства, которые можно направить на реформу.

"Только Минприроды подошло к решению этого вопроса до начала пандемии, как встретило сопротивление крупных корпораций, которые производят упаковку. Третье - тарифное регулирование региональных операторов. Федеральная антимонопольная служба уже кое-что сделала в этом направлении, но не в полной мере. У людей по-прежнему нет четкого понимания, как формируется тариф. Нужна прозрачная формула, поскольку тарифы очень разнятся от региона к региону", - добавил аудитор.

Он также отметил, что существует риск сохранения уровня захоронения основного объема ежегодно образующихся отходов, который сегодня составляет порядка 90%.

"А это отходы, которые направляются на полигоны и свалки, выделяющие свалочный газ, в свою очередь негативно влияющий на качество воздуха, которым мы все дышим. Вместе с тем уже сегодня есть проблема с недозагрузкой существующих перерабатывающих мощностей и одновременно нехваткой мощностей утилизации отходов. Очевидно, что отсутствие сопряженных решений в данных направлениях формирует зону риска эффективности работы и создаваемых мощностей", - заключил Мень.

О нацпроекте

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.